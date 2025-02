Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 15 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di152025 Ariete Rimandate reazioni vivaci nel pomeriggio quando la Luna sarà in opposizione, la prima parte di questo giorno conta ancora sulla sua protezione nel campo del lavoro, quindi positiva anche per affari. Nuove imprese, attività in proprio, anche le nuove formazioni con persone diverse dal vostro gruppo sono favorite dalle. In casa qualcuno è contro le vostre scelte, ma voi siete padroni della vostra vita, solo l'amore vi può condizionare. Venere un tenero frutto. Toro Ancora una Luna molto positiva, ottima per tutte le discussioni finanziarie. Praticamente non ci sono influssi di disturbo, anzi con il nuovo Mercurio fate bene a riguardare contratti, transazioni, progetti di compravendite.