Metropolitanmagazine.it - Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2025: strapazzami di cover

Finalmente è arrivato il giorno che tutti -o quasi- stavamo aspettando con trepidazione. Ladelleè quella magica notte in cui sul palcoscenico dell’Ariston si avvicendano artisti italiani e internazionali per dare una spintarella ai Big in gara, e per celebrare il vero fulcro del Festival, la musica. Nel giro di qualche ora, abbiamo avuto la possibilità di assistere al ritornoreginetta del pop Annalisa estella più attesa di questo magico San Valentino: Topo Gigio. Ecco, in diretta dalla Lounge Mango del Palafiori, lepuntata di.Ledi: Topo Gigio Re d’ItaliaI Big in gara aRose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti): Rose fa una scelta intelligente e perfettamente nelle sue corde (vocali).