Metropolitanmagazine.it - Le nostre pagelle dei beauty look della serata cover di Sanremo 2025: è la serata del rossetto

In quesidia trionfare è lo shimmer: così come gli abiti, anche i make-up sono giovani e freschi e soprattutto dal finish satinato e glam. Ma quali sono le inspo da copiare assolutamente da questa? Abbiamo raccolto le più iconiche, da Noemi a Elodie.LedeidiPartiamo benissimo con Clara: a catturare l’attenzione è uno chignon lucidissimo, che si chiude come un fiocco. Anche il make-up, creato da Salvo Filetti di CompagniaBellezza per L’Oréal Prefessionnel, punta tutto sugli occhi con un leggero scintillio effetto polvere di stelle, lasciando le labbra nude cremose e viso glowy. I prodotti di Mac Cosmetics non mentono mai.Gaia è il classico esempio di come il trucco possa cambiare il volto e l’espressione.