Gqitalia.it - Le Nike Dunk Low Cave Stone saranno per sempre le pietre miliari del vostro look

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Forse le Panda o le Chicago sono state finora i vostri pezzi essenziali per un, ma leLowprenderanno sicuramente quel titolo e diventeranno le uniche che vorrete indossare con qualsiasivi venga in mente.ci porta una nuova edizione che ha tutti gli ingredienti per essere un basic essenziale di ogni collezione e di tutti coloro che amano e conoscono le sneaker. Il tutto grazie a un colore principale classico, versatile e sorprendentemente sobrio ma allo stesso tempo sgargiante. Si tratta di un colore che, sebbene descritto come grigio, è molto di più. La tonalità sembra tendere più al taupe, quel mix di grigio e marrone, anche se si tratterebbe di una versione più scura del solito, in quanto ispirata al colore dellecome suggerisce il nome.