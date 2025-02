Ilfoglio.it - Le misure contano. Non la solita mostra: a Milano va in scena la "metrologia"

"Non commetterete ingiustizie nelle: userete bilance giuste e pesi giusti, perché così vuole il Signore". A volerla prendere alla lontana, potremmo spiegare in questo modo, con un brano del Levitico risalente a 2600 anni fa, cos’è la, la scienza a cui la Camera di commercio di, Monza Brianza e Lodi sta dedicando unanella sede di Via Meravigli a. Sono più di settanta gli oggetti e gli strumenti di misura esposti, oltre a una selezione di scritture e documenti originali. Laè stata organizzata per valorizzare tutti questi strumenti, con il fine di divulgare la scienza delle, ovvero lastessa. “In particolar modo - ci spiega Angela Suraci, dottoressa in Storia dell’Arte nonché una delle persone che hanno fatto da supporto alla curatela dell’esposizione - questaha un focus sullalegale, cioè sul ruolo degli ispettori metrici, che vanno a controllare gli strumenti metrici per verificarne la conformità”.