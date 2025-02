Sololaroma.it - Le Havre-Nizza, il pronostico di Ligue 1: gara da Under, occhio ai corner

Leggi su Sololaroma.it

Dopo le tre giorni nelle coppe europee, tornando protagonisti i campionati nazionali in questo fine settimana. Nel weekend andrà in scena la 22ª giornata di1, con ben cinque partite in programma domenica 16 febbraio. Alle 17:15 ci sarà il calcio d’inizio della sfida tra Leallo Stade Océane. La squadra ospite parte con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.62, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 3.90 e 5.25.Come arrivano al match LeIl Leè alla ricerca disperata di punti per la lotta salvezza. La squadra guidata da Didier Digard si trova in penultima posizione in classifica con 17 punti, a -1 dal Saint Etienne (che ad oggi disputerebbe il playout con la terza di2) e a -4 dal Nantes.