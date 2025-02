Ilrestodelcarlino.it - Le foibe e l’esodo. L’orrore visto dagli alunni

Commemorazioni giorno del ricordo, più di 140 studenti in Sala Estense per incontrare le testimoni delle atrocità al confine orientale. Ancora forte tra i ragazzi la commozione per una giornata nel segno della memoria. Si è tenuto nei giorni scorsi il secondo evento organizzato dal Comune di Ferrara per le celebrazioni in occasione del Giorno del Ricordo: una conferenza incentrata sullegiuliano-dalmata, che si è svolta in Sala Estense, a cui hanno partecipato più di 140 ragazzi e ragazze delle scuole superiori ferraresi. Sul palco erano presenti il vicesindaco Alessandro Balboni, il prefetto Massimo Marchesiello, Luciana Miani esule istriana e testimone diretta, e Adriana Giacci, esule istriana di seconda generazione. Nel corso dell’evento è stato approfondito il contesto storico e politico nel quale hanno avuto luogo i massacri e la pulizia etnica portata avanti dal regime di Tito.