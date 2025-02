Iodonna.it - Le due artiste si sono esibite con Skyfall, brano di Adele che ha vinto anche il premio Oscar 2013 come miglior canzone. Lucio Corsi e Topo Gigio (sì, avete capito bene) secondi, Fedez e Masini terzi

Ora 1.13: Carlo Conti dà lo stop al televoto, les jeux sont faits. In questa serata delle cover di Sanremo 2025, ritenuta universalmente la più divertente, abbiamo due vincitrici (e una classifica delle prime dieci posizioni). I più votati, ovvero i preferiti della serata,state due donne, Giorgia e Annalisa, che sicon ildi. Sanremo 2025: Giorgia balla scatenata sul divano durante l’esibizione dei Duran Duran X Leggientra nella classifica Top 5 della seconda serata di Sanremo 2025 Sanremo 2025, Giorgia e Annalisa vincono la serata delle CoverGiorgia in tailleur bianco, Annalisa in nero,due anime della stessache, ricordiamo, è stata la theme song dell’omonimo film, ovvero il 23ºlo, della serie cinematografica di James Bond.