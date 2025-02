Ilgiorno.it - Le ballerine da record . La scuola Dance Heart incanta Sanremo: "Un’esperienza unica"

Ladi danza monzesedi Monica Perego (nella foto in basso) è la vincitrice brianzola di2025. Si aggiudica il riconoscimento della critica al Premio Pepi Morgia 2025 e dieci borse di studio per le sue allieve. Casanasce nel 2008 con l’obiettivo di creare un hub per tutti gli artisti e gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono al Festival. Negli anni sta diventando un punto di incontro tra le arti: musica, danza, cinema, letteratura e turismo. È il luogo in cui nascono idee e sinergie. Per questo ha creato un contest tra scuole di danza, selezionando 50 realtà di tutta Italia, tra cui quella di Monica Perego, già étoile dell’English National Ballet di Londra. "Ci hanno scritto visionando il sito web della- racconta Monica Perego - a novembre i giudici sono venuti e ci hanno proposto di partecipare al premio nelle sezioni critica e coreografia, abbinati agli inediti di giovani cantanti emergenti.