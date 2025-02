Le 10 migliori serie tv coreane romantiche

Leggi su Cinefilos.it

Le 10tvMan mano che i K-drama (tv) diventano sempre più popolari nel mondo, il pubblico può vivere storie uniche, conoscere nuove culture e, soprattutto, alcuni deiromanzi televisivi. Il seguente elenco comprende i 10K-drama (tv) più romantici che faranno credere in amore qualsiasi spettatore. Queste storie si distinguono per la loro dolcezza, il realismo e la rappresentazione dell’amore e delle relazioni.I K-drama, o drama coreani, sonotelevisive realizzate in Corea del Sud. A partire dagli anni ’90, i media e la cultura pop coreani si sono diffusi in Occidente, offrendo al pubblico contenuti coreani completamente nuovi, dai gruppi K-pop come i BTS ai K-drama come quelli presenti in questa lista. Sebbene i K-drama possano essere di qualsiasi genere, come Squid Game, che è unahorror/drammatica, la maggior parte dei K-drama ha un elemento romantico e si concentra molto sulle relazioni di ogni tipo.