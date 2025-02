Rompipallone.it - Lazio: tegola Castellanos, lunghi tempi di recupero

Brutte notizie per quanto riguarda Baroni. Il centravanti si è fermato nel primo tempo della sfida contro il Napoli e le sue condizioni dovranno essere valutateNon è sicuramente un periodo fortunato per quanto riguarda gli infortuni in casa. Il problema avuto da Dia contro il Monza ha aperto la via a guai fisici che potrebbero creare non pochi problemi a Baroni in vista delle prossime partite. Si è fermato ancheed ora le condizioni del giocatore spagnolo sono assolutamente da verificare. Non sicuramente una buona notizia per il tecnico biancoceleste considerata l’importanza del calciatore argentino.L’attaccante si è fermato sul finire del primo tempo della sfida contro il Napoli. Sin da subito la smorfia non ha fatto presagire delle buone notizie e laè stata costretta al campo.