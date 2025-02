Sport.quotidiano.net - Lazio, Romagnoli: "Napoli sarà motivato dai due ko. Ma possiamo battere chiunque"

Roma 14 febbraio 2025 - Meno di un giorno separa lada una sfida cruciale per il proseguo della stagione. Nella venticinquesima giornata di Serie A i capitolini ospitano ilin una sfida che può andare a cambiare le gerarchie in testa alla classifica del campionato italiano. I biancocelesti vogliono nuovamente vestire i panni dei guastafeste nei confronti dei partenopei e batterli per la terza volta su tre in stagione. Obiettivo tanto chiaro, quanto difficile da raggiungere. In palio c'è la possibilità di estendere ancora per una giornata la permanenza al quarto posto e la certezza di centrare l'obiettivo Champions League per la prossima stagione. A differenza delle scorse giornate, forse anche per abbassare il livello di pressione, Marco Baroni ha preferito non presentare la gara in conferenza stampa.