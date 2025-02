Spazionapoli.it - Lazio Napoli, Raspadori sicuro: “Pareggio non da buttare”. Poi il commento sul nuovo modulo

Leggi su Spazionapoli.it

2-2, arrivano le parole di Giacomonel post partita dell’Olimpico.La 25esima giornata di Serie A ha vistoaffrontarsi allo stadio Olimpico in un match equilibrato che si è concluso sul risultato di 2-2. Il gol diha dato ragione alla scelta di Conte che lo ha schierato in un 3-5-2 mai visto in questa stagione. La rete, però, di Boulaye Dia ha inchiodato la partita sul 2-2 e condannato al pari gli azzurri.A Dazn, nel post partita, Giacomoha rilasciato alcune dichiarazioni sulcontro la, dopo aver ritrovato il gol con la maglia azzurra.: “Pensiamo solo a noi”In merito alla nuova posizione da play alto:“Per le mie caratteristiche, in questomi esprimo nel migliore dei modi. Importante che tra di noi troviamo il modo per esprimerci meglio insieme.