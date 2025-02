Terzotemponapoli.com - Lazio-Napoli, le parole ‘a caldo’ di Baroni e Stramaccioni

Leggi su Terzotemponapoli.com

2-2: di seguito le dichiarazioni del tecnico biancoceleste Marcorilasciate a Dazn altermine del match. “Peccato, però i ragazzi hanno fatto una partita piena di voglia, passione, gioco. Giocavamo contro la prima in calssifica, dall’altra parte c’è una squadra forte che sta facendo un lavoro straordinario. Peccato perchè abbiamo subito due reti evitabili, però questi siamo noi. Come tutte le cose belle abbiamo qualche fragilità che dobbiamo togliere ma complimenti ai ragazzi per la voglia con cui abbiamo giocato. Lavoro su tutti, porto avanti tutti, spesso ho più attenzioni per quelli che non hanno la gratificazione della partita, Dia è forte, in settimana ha avuto un problemino alla caviglia. Si vede la passione con cui la squadra si batte e vogliamo dare tutto quello che abbiamo fino alla fine”.