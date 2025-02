Calciomercato.it - Lazio-Napoli, Isaksen: “Ora sento un’altra fiducia da mister e squadra. Non sono due punti persi”

L’attaccante biancoceleste dopo il pareggio maturato all’Olimpico: le sue parole in conferenza sul match e la sua stagioneÈ stato ancora una volta Gustavdecisivo contro il, dopo il gol vittoria dell’andata fa male a Conte anche all’Olimpico, ma stavolta non basta per la vittoria.(LaPresse) – calciomercato.itIl danese è stato protagonista di un’ottima partita e nella conferenza postpartita ha parlato così: “felice e deluso allo stesso tempo, potevamo fare qualcosa in più oggi ma ricordiamo che abbiamo giocato colche è fortissimo. Non michedue, dobbiamo essere felici del punto perché abbiamo segnato negli ultimi 5 minuti. Ma potevamo fare di più”.lada battere in Europa League? “Dobbiamo fare una partita alla volta, non sappiamo con chi giocheremo ancora”.