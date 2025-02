Spazionapoli.it - Lazio-Napoli, il commento ha spiazzato tutti: è successo davvero

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio ultimissime – Ilgiocherà domani contro la, ma proprio su questa gara bisogna registrare unche ha.Dopo i pareggi rimediati contro Roma ed Udinese, ilha in calendario un’altra garafondamentale per il prosieguo della sua stagione. I partenopei, infatti, domani scenderanno sul campo dello Stadio Olimpico per sfidare ladi Marco Baroni.Proprio i capitolini, tra Coppa Italia ed il match di campionato del Maradona, hanno battuto a dicembre per due volte il. Proprio su questa sfida, tra l’altro, bisogna registrare unche ha, Liverani: “Pari non da buttare per i partenopei”A farlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radiosei’, è stato Fabio Liverani:“Cosa posso dire su? Questa è una partita molto importante ai fini della classifica.