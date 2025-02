Spazionapoli.it - Lazio-Napoli, Conte pesca il jolly: la strategia

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio ultimissime – Per la sfida del suocontro la, di fatto, Antonioha tutta l’intenzione dire il.Dopo aver pareggiato contro la Roma e contro l’Udinese, quindi, ilgiocherà quest’oggi contro la. Alle ore 18.00, infatti, i partenopei scenderanno sul campo dello Stadio Olimpico per sfidare il team guidato dall’ex giocatore azzurro Marco Baroni.Il, seppur contro un avversario davvero ostico da superare, è chiamato a vincere la gara di oggi. Anche perché domani all’Allianz Stadium è in programma il derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter. Proprio in vista della partita contro la, di fatto, lo stesso Antonioha tutta l’intenzione dire ilschiera il 3-5-2: Raspadori davanti, Politano in panchinaCome riportato da uno dei maggiori quotidiani sportivi italiani, ovvero il ‘Corriere dello Sport’, Antonioha scelto di cambiare modulo.