Calciomercato.it - Lazio-Napoli, Baroni fa scudo su Provedel: “Una responsabilità mia. Ma il dolore più grande è un altro”

Le parole del tecnico biancoceleste dopo il pareggio contro la squadra di Conte che evita una sconfitta immeritataLaacciuffa il pareggio colgrazie al gol di Boulaye Dia nel finale che scongiura una sconfitta sicuramente immeritata per i biancocelesti, che subiscono un po’ di sfortuna ma anche tantissimi errori.(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole del tecnico Marcoin conferenza stampa:Rimpianti? “La partita l’avete vista, ma sono contento perché abbiamo giocato cotro una squadra forte. Abbiamo fatto una partita come siamo noi, con intensità e passione, con manovra di gioco, la ricerca della vittoria. Abbiamo preso due gol evitabili. Ma sono contentissimo per la prestazione della squadra, gli ho fatto i complimenti e questo deve essere un ulteriore step.