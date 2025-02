Internews24.com - Lazio Napoli 2-2, Dia ferma Conte! La classifica aggiornata. Cosa cambia per l’Inter

di Redazione2-2, Dia! Laperdopo il match appena terminato all’OlimpicoFinisce qui, seconda gara di questo sabato di Serie A, valida per la 25a giornata. Match dello stadio Olimpico terminato con il risultato di 2-2. Marcature aperte dai padroni di casa ad inizio primo tempo, con un missile da 30mt di Isaksen, che scarica in porta un pallone sul quale Meret non può farci nulla. La risposta campana arriva pochi minuti dopo con Raspadori, che nello stretto fa 1-1. Nella ripresa, decisivo l’ingresso di Politano, che dopo un suo cross sulla fascia, fa carambolare un pallone sul povero Marusic, che devia il pallone nella propria porta. Nel finale di gara Dia con un piazzato all’angolino regala il pareggio ai biancocelesti.