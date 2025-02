Romatoday.it - Lazio-Napoli 2-2: Dia e Isaksen fermano Conte, finisce in parità all'Olimpico

Leggi su Romatoday.it

Lapareggia per due a due contro ilall'. Gli uomini di Baroni passano in vantaggio con un super gol diin avvio di match ma poi un doppio grave errore rimette in partita i ragazzi di. La partita la fa lama ilcon un fortunato autogol di Marusic.