Juventusnews24.com - Lazio Napoli 2-2, Conte continua a pareggiare: Dia regala un punto a Baroni nei minuti finali

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews242-2, ecco come è andato il big match di Serie A:Una beffa per ildiche dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio, ha pareggiato 2-2 contro lacon il gol di Dia neidel match. I partenopeino a non vincere e questo potrebbe essere un assist importante all‘Inter che domani sfida la Juve per la lotta scudetto.Un campionato molto avvincente e, per il momento, difficile da pronosticare.Leggi su Juventusnews24.com