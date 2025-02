Sport.quotidiano.net - Lazio-Napoli 2-2, azzurri sorpresi dal gol di Dia

Roma, 15 febbraio 2025 - Nel primo tempo succede tutto in 13': apre le marcature Isaksen, già giustiziere al Maradona, e replica Raspadori prima di un prosieguo di frazione non esattamente vibrante. Nella ripresa il canovaccio resta il medesimo: leggermente meglio la, che sfiora anche la rete ancora con Isaksen, eall'apparenza più sornione. Poi Conte pesca dalla panchina Politano, che si adatta a quinto del 3-5-2 varato oggi a causa della grande emergenza offensiva, e la mossa si rivela quella buona e fortunata, nel vero senso del termine, perché il gol del sorpasso deglilo propizia proprio l'esterno di scuola Roma con un cross che prima impatta sul gluteo di Gila e che poi Marusic spedisce maldestramente nella propria porta. Anche per la genesi della rete, sembra il colpo buono per sbancare l'Olimpico e lanciare un messaggio di fuga all'Inter, domani sera impegnata in casa della Juventus, e invece nella coda del match Dia, la mossa buona di Baroni, firma il 2-2 definitivo con un gran mancino che conferma il suo feeling quando di fronte c'è il: ad aprile 2023 l'allora attaccante della Salernitana rimandò la festa scudetto dei partenopei, mentre oggi firma un gol che consegna all'Inter, in caso di vittoria all'Allianz Stadium, la chance di tornare in vetta dopo tempo immemore.