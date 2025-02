Serieanews.com - Lazio, la Premier ti fa ricca: da 16 a 60 milioni in 12 mesi

Lasta portando a casa una stagione speciale, non solo dal punto di vista dei risultati ma anche per la rivalutazione del patrimonio. Lotito gongola, lati fa: da 16 a 60in 12(Foto: Ansa) – serieanews.comSe c’è una cosa che possiamo dire della2024/2025, è che questa squadra ha saputo trasformare l’impossibile in possibile. Un po’ come quando inizia una partita e non pensi minimamente che una squadra che ha perso dei pezzi importanti come Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson possa riprendersi con una forza tale.Eppure, la squadra di Marco Baroni e del ds Angelo Fabiani ha fatto di più. Ha trovato una sintonia che non solo l’ha portata lontano in Europa, ma l’ha anche catapultata nella lotta per la Champions League. Un’impresa che, se qualcuno l’avesse detto a inizio stagione, avremmo probabilmente sorriso senza crederci troppo.