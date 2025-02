Terzotemponapoli.com - Lazio, Isaksen: “Fiducia e tifosi, ecco la chiave”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un pareggio tra emozioni contrastantiLastrappa un 2-2 contro il Napoli all’Olimpico, trovando il gol nel finale con Dia, entrato dalla panchina nonostante i problemi alla caviglia. Un punto che lascia sensazioni contrastanti, come racconta Gustavin conferenza stampa.: Un punto guadagnato o due persi?“Sono felice e deluso allo stesso tempo”, ammette l’esterno danese. “Potevamo fare di più, ma abbiamo affrontato una squadra fortissima. Non credo siano due punti persi, perché abbiamo segnato nel finale. Però potevamo ottenere di più”.Guardando all’Europa League,preferisce non fare pronostici: “Dobbiamo pensare una partita alla volta, non sappiamo chi affronteremo. L’importante è lavorare bene, a prescindere dall’avversario”.Ladella squadra fa la differenzaIl giovane talento biancoceleste sottolinea l’importanza del supporto del gruppo: “Il 90% delle prestazioni dipende dalla testa.