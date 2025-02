Ilnapolista.it - Lazio e Napoli sono le squadre che hanno guadagnato più punti con gol dopo il 75? (Opta)

Leggi su Ilnapolista.it

La sfida tradi questo pomeriggio (Olimpico, ore 18 ndr) ha diversi significati e può essere analizzata sotto diverse chiavi. Il– in netta emergenza offensival’infortunio di Neres e la mancata sostituzione di Kvaratskhelia sul mercato – giocherà con il 3-5-2 e tenterà un disperato rilancio di Raspadori, che finora ha segnato un gol ma è stato utilizzato pochissimo (mai da seconda punta ndr). Latenterà l’assalto alle posizioni alte della classifica per consolidare una qualificazione Champions che sarebbe anche meritata.vsin numeri e statisticheDi seguito alcune pillole statistiche interessanti sull’incontro, riportate da:“Ilnon ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro lain Serie A (1N, 3P),che aveva trovato il successo in ciascuna delle precedenti quattro; in aggiunta, nelle due più recenti non ha trovato la rete e l’ultima volta che ha disputato tre gare consecutive contro i biancocelesti senza andare a segno nel torneo risale al 1948.