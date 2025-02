Terzotemponapoli.com - Lazio, Dia e Gila a DAZN: “Delusi, ma fiduciosi”

Al termine della sfida contro il Napoli, terminata 2-2, i protagonisti in casa, Boulaye Dia e Mario, hanno condiviso le loro impressioni ai microfoni di. Due punti persi, ma anche segnali positivi per il futuro., Dia: “Dovevamo vincerla, siamo”L’attaccante della, Boulaye Dia, non nasconde la suaone per il pareggio contro il Napoli, una partita che, secondo lui, la squadra doveva assolutamente vincere. “Abbiamo fatto degli errori, ma alla fine il risultato è stato un pareggio”, ha commentato Dia. Nonostante il gol nel finale che ha contribuito a evitare la sconfitta, l’attaccante ha espresso insoddisfazione per come si è concluso l’incontro: “C’è un po’ dione per questo pareggio”.Dia ha anche voluto sottolineare il bel gol di Isaksen, definito “straordinario”, e ha espresso speranza per il futuro: “Lui ha la qualità per fare questi gol.