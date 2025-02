Oasport.it - L’avvocato di Sinner: “Purtroppo gli errori dello staff hanno portato a questa situazione”

Jannikha ricevuto una squalifica di tre mesi per il caso Clostebol: la decisione è arrivata dopo una proposta di patteggiamento con il giocatore altoatesino da parte della WADA e il numero 1 del mondo ha deciso di accettarla per mettersi alle spalle una questione che andava avanti da ormai quasi un anno.L’azzurro potrà quindi tornare in campo dal 5 maggio e rientrerà agli Internazionali d’Italia, prima poi di giocare il Roland Garros.di, Jamie Singer, ha commentatodecisione: “Sono felice che Jannik possa finalmente lasciarsi alle spalledolorosa esperienza”.“La WADA ha confermato i fatti stabiliti dal Tribunale Indipendente. È chiaro che Jannik non aveva alcuna intenzione, non era a conoscenza dellae non ha ottenuto alcun vantaggio competitivo.