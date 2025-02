Ilgiorno.it - Lavori in corso per palestra nuovo asilo e municipio

Cantieri aperti in diverse aree del paese per realizzare alcune opere di valore strategico per il futuro di Cogliate. Uno su tutti è quello della nuova, ormai giunta a completamento (si parla di inaugurazione in primavera) nell’area della scuola secondaria di via Rimembranze. Un impianto sportivo regolamentare con tribune per il basket e la pallavolo atteso da oltre 40 anni, con le società sportive costrette a migrare altrove per far giocare i propri atleti più grandi. La costruzione, lunga e complessa, ha attraversato anche il periodo del Covid con una serie di ritardi e difficoltà, anche di tipo economico. Altro grande cantiere è quello di Palazzo Rovelli (foto), in centro: la vecchia struttura malconcia e pericolante, aggredita dalla vegetazione, è stata completamente ristrutturata e dotata di una nuova copertura.