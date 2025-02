Ilrestodelcarlino.it - Lavori alle scuole. Variazione di bilancio

Il Consiglio comunale di Fabriano ha approvato la primadidel 2025 che ammonta esattamente a tre milioni e 10mila e 950 euro. Larecepisce anche le novità negative della legge didel Governo che costringe i Comuni a ridurre le risorse economiche per contribuire al saldo della finanza pubblica. Con lasi fa fronte, inoltre, ad alcune necessità sopraggiunte come la manutenzione ordinaria del soffitto della scuola "Giovanni Paolo II" per 30mila euro e il costo dell’affitto e utenze dell’ex Seminario per gli studenti della scuola "Mazzini" in fase di completamento. Recepite le risorse per il progetto di valorizzazione della carta tradizionale fabrianese per 22mila euro e il progetto di sponsorizzazione delle rotatorie cittadine. Il Consiglio comunale ha poi approvato ladel Piano triennale deipubblici.