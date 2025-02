Iodonna.it - L'attrice che si è fatta le ossa in palcoscenico adora scatenare "l'animale teatrale" che è in lei. E per ispirarsi, da Roma torna volentieri a casa: «Provinciale? Di più, sono una paesana». Con un solo rimpianto...

Parli a Vanessa Scalera di perfezione post-umana del corpo dell’attore e le offri subito un’ottima ragione per mandarti al diavolo. Il corpo digitale, levigato per contratto di Nicole Kidman in Babygirl (tanto per fare un esempio) contrapposto al corpo di chi come lei fa sempre teatro (Vanessa Scalera da lì viene), anche quando fa cinema o tv. Chi è Vanessa Scalera, sempre più popolare nel ruolo di Imma Tataranni X L’che a breve rivedremo nei panni molto confortevoli di Imma Tataranni, la sostituta procuratrice più amata del Paese, per una quarta stagione della serie, invece benevolmente ringrazia.