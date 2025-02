L’attacco di Errol Musk al figlio Elon | È un pessimo padre i suoi bambini non sanno nemmeno attraversare la strada

Leggi su Open.online

«non è stato un buon». E a dirlo è proprio il papà del miliardario americano e primo consigliere di Donald Trump. Parlando al podcast Wide Awake,– 79 anni, di nazionalità sudafricana – ha criticato duramente il, con cui non ha mai avuto un buon rapporto. A dispetto delle foto circolate nei giorni scorsi in cui porta i figli piccoli fin dentro la Casa Bianca, ha detto ildell’imprenditore,non è un buon. Per dimostrarlo,menziona uno degli eventi più traumatici nella vita del fondatore di Tesla e SpaceX: la scomparsa di Nevada, suo primogenito, colto da morte improvvisa infantile quando aveva appena dieci mesi. «Stava troppo con le tate», dice.Le critiche diTrae suonon c’è mai stato particolare feeling.