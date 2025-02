Latina, Giorgio Seminara è il nuovo dirigente della Questura

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 gennaio 2025- Ladiha un, si tratta del PrimoPolizia di Stato dr., che dal 13 febbraio è in sede con le funzioni di Vicario del Questore di.Romano di origine, il Dr., nato nel 1969, si è laureato in giurisprudenza ed è entrato nelle filaPolizia di Stato nell’anno 1993, quando, a seguito del corso di formazione per Vice Commissari, ha assunto il suo primo incarico presso il Reparto Mobile di Padova.Il Dr.che vanta un curriculum di tutto rispetto, ha svolto diversi incarichi nelle varie sedi dove ha prestato servizio, tra cui le Questure di Ravenna, Trento e Viterbo.In seguito, rientrato a Roma, ha prestato servizio prima al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e poi presso gli Uffici centrali del Ministero dell’Interno, dove ha accumulato una notevole esperienza professionale, accompagnata anche dalla formazione continua.