Latina accoltella un uomo alla gamba e fugge | la Polizia lo rintraccia

, 15 febbraio 2025- Ladi Stato diha proceduto al fermo d’iniziativa di un cittadino tunisino, presunto responsabile di ricettazione, rapina e dell’mento di un altro cittadino straniero avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.Intorno alle 18 le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute in via Emanuele Filiberto, dove era stata segnalata la presenza di uno straniero ferito ad unacon un’arma da taglio.L’, subito accompagnato in ospedale, si trovava in compagnia di altri due soggetti, che sono stati ascoltati dagli investigatori della Squadra Mobile, e che hanno riferito di aver subito un’aggressione da parte di due uomini, mentre si trovavano in Piazzale Gorizia.I due presunti aggressori, giunti a bordo di un motorino, avrebberoto la vittima e dopo la colluttazione si sarebbero dileguati abbandonando sul posto lo scooter, poi risultato rubato.