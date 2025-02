Calciomercato.it - L’Atalanta si sveglia tardi, è 0-0 col Cagliari: sorridono Napoli e Inter

Gasperini ha provato a dare la scossa con i cambi, ma è stato positivo solo l’ingresso del giovane Vlahovic. Punto preziosissimo per i sardi in chiave salvezzaUn’Atalanta scarica, forse anche per quanto accaduto in Champions mercoledì sera, non va oltre lo 0-0 in casa contro il. Gli uomini di Gasperini sprecano così la chance di riavvicinarsi a, impegnate rispettivamente con Lazio e Juventus.Atalanta fermata in casa dal: una buona notizia per(LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri palleggiano in modo lento, favorendo la fase difensiva di uncompatto e deciso negliventi. Ai padroni di casa manca il cambio di passo, manca quella furia agonistica che l’ha quasi sempre contraddistinta.Al quarto d’ora della ripresa la gara si sblocca, con il gol di Brescianini a porta vuota però annullato per la carica di Posch sul portiere dei sardi Caprile.