L' Atalanta sbatte contro un Cagliari tutto cuore | al Gewiss Stadium finisce 0-0

Bergamo, 15 febbraio 2025 – L’unmai domo e alnon va oltre lo 0-0 in uno degli anticipi del 25° turno di Serie A. Un pari che rischia di frenare prepotentemente le ambizioni scudetto dei nerazzurri, i quali hanno forse pagato a prezzo troppo caro le scorie del beffardo ko nell’andata dei playoff di Champions Leagueil Club Brugge. Sin dal primo tempo, gli orobici sono infatti apparsi poco brillanti e incisivi al cospetto di unche si è difeso con grande ordine, non concedendo grosse occasioni agli avversari. La sostanza non è di fatto cambiata nella ripresa, in cui ilnon ha mostrato alcun timore reverenziale e si è addirittura affacciato con più costanza nella metà campo dei nerazzurri che, nonostante l’inserimento di diversi titolari da parte di Gasperini, non hanno saputo scalfire il muro difensivo dei rossoblù, rendendosi realmente pericolosi soltanto nel finale con una conclusione del neoentrato Vlahovic, neutralizzata dal grande intervento di Caprile che ha definitivamente salvato il risultato.