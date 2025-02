Bergamonews.it - L’Atalanta cestina un’occasione d’oro: con il Cagliari finisce 0-0

Leggi su Bergamonews.it

Atalanta-0-0Marcatori: –ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Toloi; Cuadrado (56? Palestra), Sulemana (74? De Roon), Pasalic, Ruggeri; Samardzic (46’De Ketelaere), Brescianini (67? Ederson); Retegui (56? Vlahovic). All. Gasperini.A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Bellanova, Djimsiti, Cassa, Del Lungo, Zappacosta(4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makounbou, Adopo; Zortea, Deiola (79? Marin), Felici (66? Coman); Piccoli (91? Pavoletti) All. Nicola.A disposizione: Auseklis, Sherri, Viola, Prati, Jankto Palomino, Obert, Luvumbo, KingstoneArbitro: MarchettiAmmoniti: –Espulsi: –Note: spettatori 21.485, incasso: 478.920,81 Il racconto della partita95? –al Gewiss Stadium: 0-0 tra Atalanta e91? – Sostituzione nella partita di Piccoli, entra Pavoletti90? – Saranno quattro i minuti di recupero90? – Pasalic, fuori di poco! Destro a giro del croato che termina la corsa non lontano dal palo89? – Grande parata di Caprile su Vlahovic! Palla gol percon l’attaccante serbo che sterza sul destro e calcia trovando la grande opposizione del portiere sardo87? – Tentativo velleitario di De Roon: pallone chein curva85? – Atalanta vicinissima al gol con De Ketelaere! Il mancino del belga, deviato, sfuma a lato di pochissimo81? –architetta gli ultimi assalti: la Dea guadagna un corner e poi protesta per un tocco di braccio di Augello giudicato però non punibile in quanto attaccato al corpo79? – Cambio nel: esce Deiola, entra Marin75? – Ultimo quarto d’ora di gioco al Gewiss Stadium: sempre 0-0 tra Atalanta e74? – Cambio nel: esce Sulemana, infortunato, ed entra De Roon72? – Ancora fuori Sulemana, dolorante, Atalanta momentaneamente in dieci, mentre ilprova ad alzare la testa71? – Grande chiusura di Palestra su Coman pronto a colpire a rete! Sullo sviluppo seguente, il piazzato di Deiola viene prolungato in corner dal muro nerazzurro 67? – Quarto cambio nella Dea: esce Brescianini, entra Ederson 66? – Primo cambio nel: fuori Felici, dentro Coman64? –prova a spingere anche con i subentrati, ma in casa Dea mancano le idee per far saltare la doppia linea del60? – Gol annullato al: sugli sviluppi da corner, Brescianini sfrutta la palla sfuggita a Caprile per insaccare a porta vuota, ma l’arbitro ferma tutto per una carica di Posch proprio ai danni del portiere sardo 56? – Doppio cambio nel: fuori Cuadrado e Retegui, dentro Palestra e Vlahovic53? – Deiola scappa sulla corsia di sinistra e crossa al centro ma Carnesecchi legge tutto e blocca in tuffo50? – Dea che pianta le tende nella metà campo delin questa prima parte del secondo tempo.