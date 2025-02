Ilrestodelcarlino.it - L’arte di “Lean“ tra ricerca e legami artistici di famiglia

Una mostra di forme e colori si apre oggi pomeriggio: alle ore 18 alla galleria d’arte Albani in via Mazzini ci sarà l’inaugurazione di una personale di Andrea Leonardi, in arte. La mostra, che presenta opere create negli ultimi anni, si compone di circa trenta opere, tra quadri e sculture, in vari materiali. "In questa esposizione – ci spiega l’artista – ho voluto rivivere le esperienze delle avanguardie artistiche della seconda metà del secolo scorso, cercando di tornare a godere di quella intensa e vissuta filosofia di pensiero e ritrovare i mezzi espressivi di quel momento culturale"., cresciuto a Roma, da anni vive e lavora ad Aosta. Erede dell’estro artistico del nonno Andrea e delle tecniche grafiche e cromatiche del padre Arcangelo, noto pittore e scultore, ha allestito personali anche all’estero e partecipato a collettive.