L'arrivo del Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima: ecco ciò che sappiamo

Il momento che molti fan degli shonen pensavano di non vedere mai è finalmente arrivato.ha finalmente dato a Son Goku il potere di trasformarsi in4. Questa trasformazione era apparsa per la prima volta inGT, la serie fuori canone che viene talvolta considerata la pecora nera del franchise, ma che ora è ufficialmente integrata nella trama principale. Sebbene la forma apparsa nel Regno dei Demoni sia indubbiamente un “SSJ4”, ci sono numerose differenze riguardo alla sua nascita e all’aspetto della trasformazione, che tocca il lato “scimmiesco” della razza.L’ultimo episodioNel diciottesimo episodio, vediamo come Goku riesce finalmente a raggiungere il livello di4. Dopo aver scoperto di non riuscire a sconfiggere la nuova forma del Demon Lord Gomah, Goku è in difficoltà.