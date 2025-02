Cataniatoday.it - L’arcivescovo Renna al fianco dei dipendenti StMicroelectronics: "Solidarietà e impegno per un futuro stabile"

Leggi su Cataniatoday.it

In un momento di incertezza per i lavoratori didi Catania, monsignor Luigi, ha voluto esprimere la sua vicinanza eai 2.500dell’azienda, coinvolti nelle prossime settimane in un periodo di cassa integrazione. Un messaggio che non si.