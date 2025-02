Quotidiano.net - L’appeasement e il fantasma del ’38: "Fermare lo zar con trattative serie"

di Beppe BoniNel 1.087 esimo giorno di guerra alle porte dell’Europa si discute dell’ ipotesi di pace lanciata da Donald Trump per l’Ucraina ancora senza un piano concreto mentre affiorano fantasmi del passato tra corsi e ricorsi della storia. La sassata americana ha mosso le acque anche se non si capisce che direzione prenda la marea. Nei discorsi degli analisti e nelle preoccupazioni dei capi di Stato affiorano intanto paragoni che riportano allo storico incontro di Monaco del 1938 tra i leader del Regno Unito, Francia, Italia e la Germania nazista. Tempi cupi in cui soprattutto il primo ministro inglese Neville Chamberlain si fece sedurre dalle pretese di Adolf Hitler, su pressioni anche di Benito Mussolini, pensando che concedere frettolosamente i Sudeti al Furher avrebbe consentito di evitare la guerra.