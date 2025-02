Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini aspetta Jesi: "Sarà un’altra battaglia"

L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara al terzo turno del girone di ritorno del campionato di serie B1 femminile: l’appuntamento casalingo di domani si giocherà in via eccezionale alla palestra Comandini (in piazzale Carlo Angeli), con inizio gara alle 18.30 e dall’altra parte della rete ci. Le due squadre arrivano da una sconfitta: Cesena si è arresa 3-1 nel derby con Riccione, mentre le marchigiane sono state sconfitte 3-0 a Bologna. Benazzi e compagne sono scivolate in settima posizione con 27 punti, ma la classifica è sempre molto corta, visto che la zona playoff dista 2 sole lunghezze.invece occupa la decima piazza con 21 punti: all’andata Cesena strappò un vistoso 3-0, con percentuali altissime. "Dobbiamo ammettere che Riccione – analizza Greta Pinali – lo scorso weekend ha giocato una pallavolo pressoché perfetta: hanno sbagliato poco o nulla e difeso perfettamente ogni pallone.