L’ambasciatore Massolo | Rischia l’irrilevanza L’Ue superi i trattati

di Pierfrancesco De Robertis Ambasciatore(foto), gli europei fanno gli offesi perché si sta preparando il tavolo negoziale sull’Ucraina senza di loro. Hanno ragione? "Il paradigma che reggeva finora – sicurezza dagli Usa, gas dalla Russia e mercato dalla Cina – non regge più. L’Europa deve reagire a questo nuovo stato di cose". In genere siamo abbastanza lenti a reagire. "Nel caso del Covid l’abbiamo fatto con una certa lentezza ma abbiamo reagito. Nel caso di una guerra guerreggiata nel cuore del continente finora non abbiamo individuato reazioni all’altezza". Trump può essere un problema o un’opportunità? "Il presidente Usa persegue una logica imperiale, in base alla quale si riserva di decidere secondo gli interessi americani. Dobbiamo abituarci a convivere con questa logica". Con una ipotetica amministrazione democratica sarebbe stato molto diverso? "Nei toni e nei modi certamente.