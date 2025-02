Ilrestodelcarlino.it - L’Ama San Martino non ha timore dei Lupi toscani

Turno di pallavolo senza otto gare di serie D giocate ieri sera, ma con in campo oggi tutte le formazioni reggiane tra Serie B, C e D. SERIE B. Tra i maschiSan(30) è attesa a una bella reazione, in casa alle 17, contro idi Pontedera (17), mentre per i Vigili del Fuoco Marconi (11) sarà molto dura al PalaCanossa alle 20,30 affrontare gli spezzini del San Giovanni (28). SERIE B1. Tra le ragazze, possibilità di salire ancora per la Tirabassi & Vezzali (22) di Simone Longagnani che alle 18 ospita Crema (7), mentre pare complicata la trasferta della Giusto Spirito Rubierese (25) alle 20,30 sul campo di Garlasco (36 e seconda in classifica). SERIE B2. Anche la Fos Cvr (35) dovrà dar fondo a tutte le sue energie per prendere punti sul campo della De Mitri Fermo (32) con gara che inizia alle 16,30.