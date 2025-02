Sport.quotidiano.net - L’allievo contro il maestro. Poeta affronta Messina . In palio il pass per la finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

BASKET di Sandro Pugliese Sarà la sfida tra Milano e Brescia a definire la prima formazione che domani si giocherà la vittoria della Coppa Italia. L’Olimpia ha fatto valere la sua legge nettamentela Virtus Bologna, mentre la Germani ha evitato solo nelun upset clamoroso visto che si presentava all’evento da testa di serie numero 1. Adesso sarà quello che negli ultimi anni è diventato il derby lombardo di più alto livello ad aprire le danze della giornata di oggi della final eight alle ore 18 (diretta Dmax e Eurosport 1). Anche se si trova ancora dietro in classifica in Serie A ovviamente è l’Armani la squadra favorita con tutta la fisicità e la solidità che si porta dietro chi sta facendo bene in Eurolega, ma coach Peppeproverà a sovvertire i pronostici facendo da guastatore con la sua Brescia cercando di mettere dei sassolini negli ingranaggi del gioco milanese.