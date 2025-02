Napolitoday.it - Ladro senza cuore, scippa una ragazza a San Valentino: bloccato, arrestato e condannato a 2 anni e 8 mesi

Nella notte di San, la guardia di finanza ha tratto in arresto un 31enne di Pozzuoli, colto in flagranza di reato dopo uno scippo.Il giovane aveva agito in una traversa di piazza Bovio, derubando unadella borsa, contenente denaro e documenti, mentre questa stava uscendo da.