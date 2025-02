Ilfoglio.it - L’addio al calcio di Pepito Rossi, il campione interrotto

Neli fuoriclasse mancati si dividono in due categorie: chi non riesce a lasciare il segno per proprie responsabilità e chi, invece, non ce la fa a causa della malasorte. A questo secondo gruppo di campioni interrotti appartengono gli Alvise Zago, i Walter Bianchi e, sicuramente, anche Giuseppe, giocatore dal talento cristallino ma, ahimè, di cristallo anche nel fisico. A Firenze non lo hanno mai dimenticato, soprattutto perché memori di quella straordinaria tripletta che il 20 ottobre del 2013 permise alla Fiorentina di recuperare da uno 0-2 iniziale fino al trionfale 4-2 in una partita divenuta ormai storica contro la Juventus, la rivale di sempre in riva all’Arno. È sembrato dunque naturale che, per la sua partita d’addio,abbia scelto il palcoscenico dell’Artemio Franchi, per un evento che vedrà coinvolti molti dei suoi ex compagni di squadra e anche Sir Alex Ferguson, il suo primo allenatore, colui che fece firmare al giocatore italo-americano il primo contratto da professionista.