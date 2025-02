Gamberorosso.it - "L'acqua delle Fiji di Ricky Martin e il gorgonzola di Madonna". Con Luca Ammirati alla scoperta dei segreti dell'Ariston

Lui è l’uomo che ogni sera esce per ultimo dsala stampa del Festival di Sanremo, che conosce ogni angolo segreto del teatro e ne custodisce i ricordi. Sanremese Doc, ci confessa che l’, nel suo caso, è prima di tutto il cinema, a pochi passi da casa sua, dove andava da piccolo, prima di entrare a far parte di quella che, definisce la “scatola magica di Sanremo” (che è anche il titolo del libro che ha scritto con Walter Vacchino, il proprietario). Da dieci anni,è responsabilea sala stampa, ed è proprio lì che lo incontriamo nei giornia kermesse. Tra una canzone e l’altra, cerchiamo di carpirgli i– anche gastronomici – di chi in tutti questi anni ha varcato l’ingresso più famosoa Tv italiana.Non le chiederemo chi secondo lei vincerà la 75esima edizione del Festival di Sanremo, né per quale canzone fa il tifo, ma ci riveli qualche segreto di questa scatola magica dentro cui ci troviamo.