Leccotoday.it - L'abbraccio a Paola, colonna del comune: "Ora la meritata pensione"

Leggi su Leccotoday.it

Un grazie sincero per il lavoro svolto a favore della comunità olginatese e gli auguri per una felice. Colleghi, amministratori, sindaci di ieri di oggi e soprattutto amici hanno salutatoGnecchi, ragioniera e funzionaria deldi Olginate che dopo 30 anni di lavoro svolto in.