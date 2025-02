Zonawrestling.net - La WWE non rimpiange Mercedes Moné? Ex dipendente rivela:”Felici che Moné sia andata via”

Non tutti in WWE sono rimasti dispiaciuti quando(precedentemente conosciuta come Sasha Banks) ha lasciato la compagnia, secondo l’exWWE, Tommy Carlucci. Parlando al The Coach & Bro Show, Carlucci ha affermato che diversi produttori WWE gli hanno detto cheera una persona “difficile con cui lavorare” nel backstage e che ci sono stati pochi rimpianti quando ha lasciato la compagnia:“In WWE, non era facile lavorare con lei nel backstage. Lo so da molti produttori lì. Quindi, penso che molte persone fosseroquando ha lasciato la compagnia” hato Carlucci.ha lasciato la WWE a maggio 2022, insieme a Naomi, mentre erano campionesse di coppia femminili WWE. La situazione è diventata una delle uscite più controverse nella storia del wrestling, con la WWE che ha revocato loro i titoli e ha affrontato pubblicamente la loro partenza in diretta TV.