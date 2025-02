Oasport.it - La WADA ha ottenuto ciò che voleva: “Sinner non ha imbrogliato, ma era responsabile del suo staff”

Alla fine, la squalifica è arrivata. Non lunga come si paventava, non infinita, non dannosa ai livelli che sino, ma è giunta. Janniknon potrà giocare fino al prossimo 4 maggio, cioè per tutta la rimanente parte dell’attuale stagione sul veloce e per la prima parte di quella sulla terra rossa.Questo il comunicato con cui laha svelato la notizia: “L’Agenzia Mondiale Antidoping () conferma di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del caso riguardante il tennista italiano Jannik, con l’atleta che ha accettato un periodo di ineleggibilità di tre mesi per una violazione delle norme antidoping, dopo essere risultato positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024.Nel mese di settembre,aveva presentato un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) nel caso del sig.